Kerken: Mitsänger gesucht für Festkonzert in Aldekerk

Anlässlich der Jubiläumsfeiern "800 Jahre Taufrecht in Aldekerk" lädt der Kirchenchor St. Peter und Paul Aldekerk interessierte Sänger zum Mitmachen für das Festkonzert am 18. November in die Pfarrkirche zu Aldekerk ein. Die Proben beginnen am Dienstag, 15. Mai und 29. Mai, jeweils um 20 Uhr in der Singschule, Gartenstraße 1, in Aldekerk.