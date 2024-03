KKA-Aufsichtsrat startete eigene Sammelaktion Mitmachen beim Frühjahrsputz im Kreis Kleve

Stichtag der Aktion „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ ist am Samstag, 16. März. Bevor die Brutsaison der Vögel beginnt, kann noch in Feld und Flur kräftig „aufgeräumt“ werden. Auch in diesem Jahr organisieren viele Vereine in zahlreichen Ortschaften des Kreises Kleve wieder Müllsammelaktionen.