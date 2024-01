Neues aus dem Tierheim Geldern Knapp 300 erfolgreiche Vermittlungen im vergangenen Jahr

Zum letzten Vermittlungstag des Jahres hatte das Tierheim Geldern erneut sein Spendenlädchen geöffnet und dabei – zu Glühwein, Kakao und frisch gebackenen Waffeln – einen Gabentisch aufgestellt. Auch der bog sich am Abend vor Sachspenden. Und dabei waren die Wünsche vielseitig: Angefangen bei Futter (von klein bis groß), über Spielzeug und Leckerchen, Einstreu für die Kaninchen bis hin zu einem orthopädischen Hundebett. „Ganz herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der uns und damit unsere Tiere so unterstützt hat. Das ist wirklich eine große Hilfe und wir sind gerührt von so viel Zutun“, sagt Tanja Großmann.