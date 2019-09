Veranstaltung in Straelen : Mit Stefan Engels in den Orgelherbst gestartet

Mit Stefan Engels in den Orgelherbst gestartet

Veranstaltung in Straelen

STRAELEN Zum Auftakt des 21. Internationalen Straelener Orgelherbstes begrüßte Kantor und Organist Otto Maria Krämer den aus Nettetal stammenden und in Charleston (South Carolina/USA) und Leipzig lebenden Professor Stefan Engels.

Engels beherrschte die Stockmann-Orgel und ihre Möglichkeiten, gestikulierte auf den Tasten und dominierte die Dissonanzen in den oberen Manualen und in exzellenter Beinarbeit bei verzwickten Läufen im Pedal. So komplex die ineinandergreifenden Linien und die atemberaubenden Doppelpedal-Passagen auch sein mochten, er spielte sie mit souveräner Autorität.