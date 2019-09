Gastspiel in Issum : Mit Ludger Kazmierczak den „Schnuppschrank“ plündern

Auf Einladung des Kulturbüros Niederrhein gastierte der aus dem WDR bekannte Ludger Kazmierczak im Bürgerhaus, das er eine „zeitlich schöne Multifunktionsarena“ nennt. Der Klever Journalist, der eben auch Kabarett macht, begeisterte das Publikum, das abfragegemäß aus der näheren Umgebung kam.

Beim Issumer Kleinkunstabend, den er für Etikettenschwindel hält, weil er in Sevelen stattfindet, lernte er die Gegend kennen, die er auch mit dem Fahrrad besucht. Dennoch ist Heimat für den Mann aus Nütterden eng definiert: „Sie beginnt an der Haustür und endet am Gartenzaun“. Deshalb fangen die Klever am Südkreis an zu fremdeln. Er ist also ein waschechter Niederrheiner, nennt sich aber selber der Quotenpole des WDR. Als er für über zwei Jahre in Warschau als Korrespondent tätig war, hat er festgestellt, dass Angela Merkels eigentlicher Geburtsname Kazmierczak ist, der eingedeutscht zu Kassner wurde. Sie könnte also seine Tante sein?