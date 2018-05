Geldern : Mit Kneipp zur Landesgartenschau in Bad Iburg fahren

Geldern Zu einer Tagesfahrt zur Landesgartenschau in Bad Iburg lädt der Kneipp-Verein Gelderland für Mittwoch, 27. Juni ein. Die Verbindung zur charmanten Innenstadt des Kneipp-Kurortes bildet die rund zehn Hektar große Fläche unterhalb des Schlosses im Charlottenpark. Dieser Teil des LaGa-Geländes ist der "Veranstaltungs- und Aktivitätenpark", der in Teilen als "Kneipp-Erlebnispark" gestaltet ist. Im Preis von 55 Euro (Mitglieder), 60 Euro (Nichtmitglieder) sind enthalten: Auto Dix-Bustransfer, Eintritt und eine anderthalbstündige Führung in der Landesgartenschau sowie ein gemeinsames Mittagessen. Abfahrt: 7.30 Uhr Straelen (Friedhofparkplatz), 7.45 Uhr Geldern (Busbahnhof) und um 8 Uhr Issum (Vogt-von-Belle-Platz).

Anmeldung während der Öffnungszeiten der Kneipp-Geschäftsstelle dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr, Telefon 02831 993880. www.kneippverein-gelderland.de

(RP)