Geldern: Mit Gründervater Raiffeisen im Blaubeerfeld in Walbeck

Mit Gründervater Raiffeisen im Blaubeerfeld in Walbeck

Geldern Die Raiffeisen-Tour 2018 machte Station in Walbeck. Treffpunkt waren die Blaubeer-Anpflanzungen von Stephan Kisters. Anlass für das Zusammenkommen war ein Werbefilm zum Genossenschaftsgedanken.

Die fleißigen Helfer auf dem Feld von Spargelbauer Stephan Kisters stammen aus Tschechien. Bereits bei kühlen acht Grad Außentemperatur beginnen sie, durch die Lüfte zu schweben und die Blüten der Blaubeer-Anpflanzung zu bestäuben. Doch die geflügelten Akteure spielten nicht die Hauptrolle bei den Filmaufnahmen in Walbeck. Spargelbauer Stephan Kisters und Fernsehmoderator Manuel Andrack trafen sich in den frühen Morgenstunden im Blaubeer-Feld, um vor Ort für einen Werbefilm zu erklären, dass der Genossenschaftsgedanke des Gründervaters Friedrich Wilhelm Raiffeisen in zwei Jahrhunderten immer noch lebendig umgesetzt wird.