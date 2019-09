Issum : Mit den Landfrauen feiern

Der Issumer Feierabendmarkt ist eine beliebte Veranstaltung. Die Landfrauen gestalten den letzten in diesem Jahr und freuen sich auf viele Gäste. Foto: Norbert Prümen (nop)

Issum Die Vereinigung lädt zum Feierabendmarkt ein. Motto: „Jünger als man denkt“.

Beim letzten Feierabendmarkt des Jahres auf dem Issumer Platz An de Pomp am Mittwoch, 18. September, gibt es gleich noch einen Grund zum Feiern. Die Rheinische Landfrauenvereinigung Issum begehen ihren 70. Geburtstag getreu dem Motto „Jünger als man denkt“ mit vielen Programmpunkten.

So findet von 16 bis 19 Uhr ein Programm für Kinder statt. Aber auch Erwachsene können sich im Bullenreiten, Kuhmelken und Holzklotz-Nageln versuchen. Wer sein Wissen über das Landleben testen will, kann zwischen 16 und 18.30 Uhr beim Quiz mitmachen. Die musikalische Untermalung des Abends kommt diesmal von einer mobilen Disco. Bis 17.30 Uhr bieten die Landfrauen Kaffee und selbstgebackenen Blechkuchen an. Außerdem haben die Landfrauen ein feines Jubiläumsschnäpschen kreiert.

An Nicoles feuerrotem Crèpesmobil kann man das Jubiläumsgetränk sowohl pur probieren als auch in Form eines leckeren Landfrauencocktails genießen. Zusätzlich gibt es viele Stände rund um das Landleben, zum Beispiel vom Raiffeisenmarkt, dem Mühlenverein Issum und Backformen Vemmina. Daneben gibt es Stände mit vielen leckeren Sachen: Kräuter, Honig, Kraut, Käse, Senf, Marmelade. An den Ständen erhalten die Kunden zudem kostenlose Leinentaschen, in denen sie die gekauften Waren gern bis zum Ende der Veranstaltung am Stand der Landfrauen zur Aufbewahrung abgeben können.

Neben Pommes & Co am Imbisswagen von Partyservice Ridder bietet die Fleischerei Olyschläger leckeres Pulled Pork an.