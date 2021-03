Aktion in Straelen : Wettbewerb mit „Alltagsmenschen“

Straelen Die Gewinner der Aktion in Straelen stehen fest und haben ihre Preise erhalten. Die Kinder des Montessori-Kinderhauses sind mit tollen Kunstwerken vertreten.

„Straelen erleben – Alltagsmenschen begegnen“: So lautet das Motto des Projekts des Caritas-Centrums Straelen-Wachtendonk und der Straelener Stadtverwaltung mit dem Ziel, die Begegnung der Menschen in Straelen zu stärken und neue Möglichkeiten des Miteinanders zu schaffen. Zugewanderte oder Zugezogene lernen ebenso wie verwurzelte Straelener Bürger die Stadt durch die zehn in der Innenstadt aufgestellten Betonfiguren, die Alltagsmenschen, kennen. Die Alltagsmenschen spiegeln anschaulich die Geschichte der Stadt mit ihrer Identität wider.

Besonders beliebt, nicht nur bei den Kindern dort, scheint „Rosalie“ zu sein. Dieser sympathische Alltagsmensch ist auffällig oft zum Motiv der Kunstwerke geworden. Aber auch der Alltagsmensch vor dem Rathaus mit Blick auf den Ostwall hat eine besondere Aufgabe. Er scheint ein wenig an das Gewissen der Autofahrer zu appellieren, die Geschwindigkeit dort einzuhalten. So sehen es auf jeden Fall die Künstler.

Mit diesem Engagement könne es gerne so weitergehen, meinen Saskia Elders und Diana Isermann. „Wir möchten gemeinsam mit euch die Figuren und damit die Stadt mit ihrer Geschichte für Groß und Klein erlebbar machen und lebendig werden lassen. Damit dies gelingen kann, dürfen alle mitwirken. Ihr kennt eine Geschichte zum Bofrost-Mann? Ihr wisst, wer in welchen Jahr Schützenkönig war? Wir freuen uns, wenn dies für Familien, Kinder und Erwachsene durch Erzählungen, Filme, gemeinsame Projekte erlebbar gemacht wird. Besonders spannend sind Aktivitäten wie Erkundungen von Betrieben, Vereinen, Fahrradtouren zu Sehenswürdigkeiten, gemeinsame Teilhabe an Festen und Feiern und vieles mehr. Was auch immer dir einfällt, womit ihr euch beteiligen möchtet: Wir sind offen und freuen uns auf Begegnung, Erlebnis und gegenseitiges Kennenlernen“, rufen sie alle Straelener zum Mitmachen auf. Bei Fragen stehen Saskia Elders unter Telefon 02834 9869414 oder per E-Mail an Saskia.Elders@caritas-geldern.de sowie Diana Isermann unter 02834 702411 oder Diana_Isermann@straelen.de zur Verfügung.