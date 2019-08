Festival am Holländer See : Mit dem Zelt zum Geldernsein

Festival am Holländer See

Ob der Campingplatz am Holländer See so voll wird wie beim Haldern-Pop-Festival? Die Veranstalter wollen es testen. Foto: Andreas Endermann

Geldern Erstmals können Besucher des Festivals nach den Konzerten am Holländer See campen. Auf der Wiese ist Platz für 40 Zelte.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Es dürfte eine gute Nachricht sein für alle, die nach einer durchtanzten Nacht auf dem Geldernsein-Festival noch einige Kilometer nach Hause radeln müssten: In diesem Jahr können Besucher am Wochenende vom 30. August bis 1. September erstmals am Holländer See zelten. „Wir wollten das schon lange mal ausprobieren und haben nun die Genehmigung bekommen“, sagt Roger Bruns vom Organisations-Team. „Wir sind gespannt, wie viele Besucher das Angebot nutzen.“ Der Campingplatz wird direkt an der Einfahrt zum Holländer See, auf der Wiese zwischen Straße und Sportplatz, entstehen. Maximal 40 Zelte können dort stehen.