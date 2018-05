Kerken: Mit dem Musikverein ins La-La-Land

Kerken Die Aldekerker fanden für ihr Konzert eine besondere Form: Gespielt wurden Siegerstücke aus einzelnen Filmkategorien. Das Publikum durfte mit abstimmen. Die Zuschauer waren von der Veranstaltung begeistert.

In verschiedensten Kategorien wurden Nominierungen aufgestellt, aus denen die Preisgewinner vom Musikverein musikalisch dargeboten wurden. So siegte in der Kategorie "Internationaler Film" der Hollywood-Film "La La Land". Die Filmmusik wurde nachgespielt vom Orchester und brachte beste Stimmung unter die Zuschauer. Auch die Kategorie "Kinderfilme" war dabei. Gewonnen hat dort ein Medley aus Pippi Langstrumpf, Jim Knopf, Biene Maja sowie Tom und Jerry. Dieser Mix versetzte viele aus dem Publikum in ihre Kindheit zurück. Da wurde geklatscht und mitgeschunkelt. Doch auch für ein Orchester unübliche Kategorien wurden eingebunden. So intonierte der Verein den Pophit "All About That Base" von Meghan Trainor oder den Hit von Felix Jaehn "Cheerleader" in der Kategorie Elektro-Pop.