Neue Aufgabe für Cedric Finian Röhrich aus Aldekerk 20-Jähriger leitet die CDU in Kerken

Die CDU in Kerken hat einen neuen Parteivorsitzenden. Der frühere „Fridays for Future“-Aktivist und Bundesvorsitzender der Schüler Union Cedric Finian Röhrich folgt auf Anne-Kathrin Borchert, die als seine Stellvertreterin weiter im Vorstand mitarbeitet. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Der 20-jährige Röhrich war zuvor bereits stellvertretender Vorsitzender bei den Christdemokraten in Kerken. Er ist Student an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Im Jahr 2022 wurde er zum Bundesvorsitzender der Schüler Union Deutschland gewählt. Zudem ist er schon seit 2021 Mitglied des geschäftsführenden Kreisvorstandes der CDU. Schon als Schüler ist er unter die Schriftsteller gegangen. Mit 15 hat der Aldekerker seinen ersten Fantasy-Roman „Dornenschwertgriff – Segment Eins: Lichtblut“ veröffentlicht.