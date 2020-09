Kriminalität : Telefonbetrug in Geldern gescheitert

Das Misstrauen der angerufenen Geldernerin war begründet. Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

Geldern Mit einer Kombination aus zwei bekannten Betrugsmaschen am Telefon hat am Dienstag eine Anruferin ihr Glück bei einer 70-Jährigen in Geldern versucht.

Die Seniorin erhielt laut Meldung der Polizei von Mittwoch gegen 14 Uhr zunächst einen Anruf von einer Frau, die sich als eine Bekannte ausgab. Sie habe eine Wohnung gekauft und brauche dafür sofort eine größere Summe Bargeld, damit keine Verzugszinsen fällig würden. Als die Anruferin dann nach Geld und Schmuck im Haus fragte und der 70-Jährigen dies komisch vorkam, wurde das Gespräch beendet.