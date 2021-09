„Missio-Truck“ zu Besuch in Kevelaer : Jugendliche der Gesamtschule informieren sich über Flucht

„Missio-Truck“ zu Besuch in Kevelaer

Gemeinsam mit zwei Schülern schaut sich Landrätin Silke Gorißen die Ausstellung im „Missio-Truck“ an. Foto: Kreis Kleve/Evers Foto: Kreis Kleve/Evers

Kevelaer Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Kleve und der Caritasverband Kleve ermöglichten Schülern den Besuch der interaktiven Ausstellung im „Missio-Truck“.

Die Initiatoren möchten Jugendlichen einen neuen, persönlichen Eindruck von den Schicksalen der Menschen vermitteln, die ihre Familie, ihre Heimat sowie ihr Hab und Gut zurücklassen mussten. Auf Einladung des Kommunalen Integrationszentrums (KI) des Kreises Kleve und in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Kleve machte der „Missio-Truck“ drei Tage lang an der Gesamtschule in der Wallfahrtsstadt Kevelaer Station.