Prozess um sexuellen Missbrauch in Geldern Betreuer an Grundschule beteuert weiterhin seine Unschuld

Ein ehemaliger Betreuer aus dem Offenen Ganztag (OGS) an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern steht zurzeit wegen sexuellen Missbrauchs in Tateinheit mit sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen vor dem Klever Landgericht. Auch am zweiten Prozesstag beteuert der 24-Jährige seine Unschuld. Wenn er die Kinder angefasst habe, dann höchstens zur Begrüßung oder um sie zu trösten oder zu loben und das nur an der Schulter, am Arm, am Rücken oder am Oberschenkel mit „der flachen Hand“.