Prozess um sexuellen Missbrauch in Geldern Kolleginnen entlasten den Angeklagten

Am vierten Verhandlungstag gegen einen früheren OGS-Betreuer an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern ging es viel um die Frage von Nähe und Distanz. Wie viel Nähe zu den Kindern ist zulässig? Wie viel Distanz braucht es? Aber auch: Wie viel Distanz brauchen die Kinder zu den Betreuern? „Nähe und Distanz ist bei uns immer ein Thema“, sagte die OGS-Leiterin vor dem Klever Landgericht. „Das ist an unserer Schule ganz extrem.“ Noch bevor die Vorwürfe gegen den 24-jährigen Mann aus Straelen aufgekommen seien, habe man mit einigen Kindern aus seiner Gruppe darüber gesprochen, was grenzverletzendes Verhalten ist und wie man sich anderen gegenüber zu verhalten hat.