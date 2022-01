Hendrik Wüst zu Gast in Issum : Ministerpräsident löscht Windpark-Licht

Den symbolischen Startschuss für die neue Technik gab Ministerpräsident Hendrik Wüst (3.v.r.) mit dem Druck auf den roten Knopf. Bei der Zeremonie mit dabei waren unter anderem noch Issums Bürgermeister Clemens Brüx (l.), Landtagsabgeordnete Margret Voßeler-Deppe (2.v.l.), Landrätin Silke Gorißen (3.v.l.), Bundestagsabgeordneter Stefan Rouenhoff (4.v.l.) und LEE-Vorsitzender Reiner Priggen (2.v.r.). Foto: Norbert Prümen

Oermten Hendrik Wüst war am Freitag zu Gast in Oermten. Für die Windräder zwischen Kemperweg und Oermter Feldweg nahm er eine neue Technik in Betrieb. Sie soll helfen, die Akzeptanz für Erneuerbare Energien zu erhöhen.