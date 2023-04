Aktion Ministerin pflanzt eine Linde in Pont

Der erste Termin des Freitags führte Silke Gorißen zurück an alte Wirkungsstätte. In den Kreis Kleve. Genauer: in ein Waldstück bei Pont. Dort pflanzte die ehemalige Landrätin und jetzige Landwirtschafts- und Forstministerin des Landes NRW eine Linde. Anlass war der bevorstehende „Tag des Baumes“. Wie wichtig die Gehölze gerade in Zeiten des Klimawandels sind, machten die Ministerin und einige andere Experten bei dieser symbolischen Pflanzaktion deutlich.