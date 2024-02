„Tag der offenen Tür“ in der Einrichtung am Flughafen Weeze Erster Blick in neue Flüchtlingsunterkunft

Weeze · Einen „Tag der offenen Tür“ gab es am Samstag in der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes am Flughafen Weeze. Auch Ministerin Josefine Paul und Regierungspräsident Thomas Schürmann nahmen an den Führungen teil.

25.02.2024 , 13:53 Uhr

Bürgermeister Georg Koenen v. (re.) mit Josefine Paul, Thomas Schürmann und Sebastian Pabst. Foto: Norbert Prümen

Von Anastasia Jakimowicz