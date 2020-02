Berufskolleg bei Digital Demo Day : Minister lobt Gelderner Schüler

Geldern Auf dem „Digital Demo Day 2020“ wurden Projekte des Berufskollegs vorgestellt.

Zu den Exponaten gehörten: Ein „digitaler“ Briefkasten, der seinen Besitzer per E-Mail benachrichtigt, wenn ein Brief eingeworfen wird (Projekt von: Tom Brammen, Jan Ole Diepers, Alexander Hammans, Darian Jansen, Fabio Janssen, Jan Neyenhuys und Henning Steinker). Ein ferngesteuertes U-Boot-Modell, das mit 3D-Druckern und Laserschneidern hergestellt wurde (Projekt von Jan Ole Diepers und Jan Neyenhuys). Eine Montagelinie, die mit Hilfe eines Lego-Mikrocontrollers Teile nach Farbe sortiert. Die Teile wurden anschließend mit einem Roboterarm weitertransportiert (Projekt von Tom Brammen, Fabio Janssen und Henning Steinker). Eine modernisierte CNC-Fräsmaschine aus den 1990er Jahren, bei der die Schüler den alten Controller gegen einen Arduino austauschten (Projekt von Alexander Hammans und Darian Jansen).

Die Schüler des Technischen Gymnasiums für Maschinenbau und für Elektrotechnik haben ihre Projektergebnisse innerhalb des letzten Jahres in vielen intensiven Stunden im Innovationslabor des Berufskollegs vorbereitet. Dabei konnten sie die moderne Ausstattung des InLabs (3D-Drucker, Lasercutter, 3D-CAD-Programme, CNC-Fräsmaschine, Mikrocontroller wie Arduino oder Raspberry Pi) nutzen. Die Planung des eigenen Messestandes war ebenfalls ein Projekt, das erfolgreich und mit viel Kreativität von Tabea Pötters umgesetzt wurde. Andreas Boland: „Die Projekte stehen beispielhaft für eine neue Lernkultur am Berufskolleg Geldern als zertifizierter MINT-Schule. Die Schüler haben hier die Möglichkeit, theoretisches Wissen durch Machen in der Praxis zu erproben. Sie entwickeln dabei ihre Projektideen und nutzen zu deren Verwirklichung die digitalen Technologien und die hochmoderne Ausstattung des InLab des Berufskollegs Geldern. So entwickeln sie die Schlüsselfertigkeiten für das 21. Jahrhundert, wobei das Wissen aus den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik regelmäßig durch Ideen aus Kunst und Design bereichert wird.“