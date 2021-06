Karnevals-Kultur-Gesellschaft Geldern : Junge Narren tanzen wieder

Geldern Die Minigarde der Karnevals-Kultur-Gesellschaft Geldern darf endlich wieder draußen trainieren. Die Vorfreude auf die kommende Session ist bereits groß.

Es darf wieder getanzt werden: Das langersehnte Präsenztraining startete bei sommerlichen Temperaturen auf der Sportfläche der beiden Gymnasien. Die Minigarde der Karnevals-Kultur-Gesellschaft Geldern (KKG) trainert seit Januar per Zoom – also online. Jedes Kind für sich zu Hause, dennoch alle gemeinsam mit Trainerinnen und Betreuerinnen am Bildschirm. Nach Homeschooling fand mittwochs zur gewohnten Zeit das Onlinetraining statt.