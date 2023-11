Milo, Smith & Fimpel im Refektorium Musiker von Joe Cocker in Geldern

Nick Milo aus den USA begleitete Cocker mehr als 13 Jahre lang als Musical-Direktor. Milo, legendäres Ass am E-Piano und Kopf der US-Formation „Tower of Power“, spielte mit Cocker bis zu dessen Tod 2014 weltweit in mehr als 70 Ländern. Ins Refektorium kommt er mit dem in Geldern bereits bestens bekannten argentinischen Tenor- und Sopran-Saxofonisten Norbert Fimpel, der auch die chromatische Mundharmonika im Refektorium erklingen lassen will, und dem US-Gitarristen Richard Smith. Dieser arbeitet als Professor für Jazz-Gitarre an der Universität von Los Angeles. Seine ehemaligen Schüler spielen heute beispielsweise in den Konzertbands von Taylor Swift, Jennifer Lopez oder Ricky Martin.