Bogenschützin Michelle Kroppen Straelenerin ist bei Olympischen Spielen dabei

Michelle Kroppen macht gerade Mittagspause vom Training. Die Polizeimeisterin ist aktuell beurlaubt. Wegen den Olympischen Spielen. Die gebürtige Kevelaererin, die auf Heimaturlaub immer mal wieder ihre Familie in Straelen besucht, trainiert gerade für die Olympischen Spiele. Die Aufregung und Freude ist ihr anzuhören. Dabei ist es für sie schon die zweite Teilnahme an dem sportlichen Großereignis. Schon 2021 war sie in Tokio dabei und holte mit der deutschen Mannschaft Bronze. Coronabedingt waren die Spiele von 2020 auf 2021 verlegt worden.