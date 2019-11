Pflege-Expertin im Kreis Kleve : Mit Herzblut anderen Menschen helfen

Michaela Bischoff pflegt seit 25 Jahren in Diensten der Diakonie Menschen im Kreis Kleve. Dafür bekommt sie das goldene Kronenkreuz. Foto: Klatt

Geldern/Goch Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Michaela Bischoff im Pflegedienst der Diakonie. Sie übt ihren Beruf mit Leidenschaft aus. Für dieses Engagement erhält die Frau aus Pfalzdorf am 30. November eine seltene Auszeichnung.

Herzblut, dieses Wort fällt Michaela Bischoff als erstes ein, wenn sie über ihren Beruf spricht. Es ist ein Beruf, in dem sie seit 25 Jahren im Dienste der Diakonie für andere Menschen da ist. Als Pflegerin. Ein Engagement, das bei der offiziellen Eröffnung des „Hauses der Diakonie“ in Geldern mit dem Kronenkreuz in Gold gewürdigt wird. „Als Zeichen unserer Wertschätzung“, wie Pfarrer Joachim Wolff, der Geschäftsführer der Diakonie im Kirchenkreis Kleve, mit Blick auf die seltene Auszeichnung meint.