Gratulation von Bürgermeister Bernd Kuse : Michael Wyers ist Vize-Chef der Straelener Feuerwehr

Straelen Wyers unterstützt somit den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Straelen, Stadtbrandinspektor Thorsten Fischer, sowie den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Markus Leuker, bei den Aufgaben der Wehrleitung.

Wyers gehört seit dem 1. Januar 1991 der Freiwilligen Feuerwehr an. Am 22. Dezember 2015 hat er das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber erhalten. In seiner Laufbahn hat er neben den Pflichtlehrgängen an vielen Weiterbildungsseminaren teilgenommen und sich so viel Fachwissen angeeignet. Er wurde zuletzt am 21. November 2014 zum Brandoberinspektor ernannt und bekleidet seit dem 19. November 2010 die Funktion des Einheitsführers der Löscheinheit Brüxken-Dam-Rieth.