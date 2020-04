Künstler-Aktion in Geldern : Ein Song aus Geldern für die Kunst

Geldern 22 Musiker folgten dem Aufruf von Michael Weirauch und kamen in sein Studio. Das Lied soll der Kulturförderung Spenden bringen. Der Song heißt „Geldern Miteinander“ und ist auf Youtube zu sehen.

Heino Tiskens, Hans Ingenpass, Gerd Lange, Ben Hantke, Christian Kempkens, Maria Trösser – sie alle stehen gerne auf der Bühne und musizieren mit anderen und für ein großes Publikum. Was in Corona-Zeiten nicht möglich ist. Musik haben sie und viele andere trotzdem gemacht. Insgesamt 22 gingen in das Studio von Michael Weirauch in Walbeck, um „Geldern Miteinander“ einzuspielen. Ein Song für die Kunst in der Region. Das seit Montag auf Youtube zu sehende Video verzeichnet bisher rund 1400 Aufrufe.