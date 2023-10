Bezirksverband Niederrhein macht den Moerser zum Spitzenkandidaten Michael Terwiesche soll für die FDP ins Europaparlament

Terwiesche, der unter anderem in London studierte und jahrzehntelange politische Erfahrung mitbringt, bedankte sich für das große Vertrauen und betonte in seiner Rede die Bedeutung Europas für den Niederrhein: „In unserer Region leben wir die europäische Idee jeden Tag. Diese Idee ist nicht nur freier Grenzverkehr und zwischenmenschlicher Austausch, sondern eine gemeinsame Wertebasis. Der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Friedens- und Werteordnung in Europa auf den Kopf gestellt. Als Europäer stehen wir vor vielen wichtigen Entscheidungen, die unseren Kontinent für die nächsten Jahrzehnte prägen werden. Als Freie Demokraten sind wir bereit, für und in Europa Verantwortung zu übernehmen.“ In Brüssel will Terwiesche sich für eine bürgernähere europäische Demokratie einsetzen. „Eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten ist dabei ein wichtiger Schritt, der angepackt werden muss, statt das höchste Europäische Amt weiter in Hinterzimmern auskungeln zu lassen“, so der FDP-Kandidat.