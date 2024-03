Mittel des Förderprogramms reichen nicht aus Kostenlose Milch: Viele Schulen und Kitas im Kreis Kleve gehen leer aus

Der SPD-Europakandidat aus Geldern bezieht sich auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Dr. Dennis Maelzer und Julia Kahle-Hausmann an Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen. Mölders führt weiter aus, dass eine kostenfreie, schmackhafte und kindgerechte Verpflegung an allen Kitas und Schulen in Nordrhein-Westfalen das Ziel sei. Dabei orientiere man sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: Mehrere Portionen Obst und Gemüse pro Tag und täglicher Verzehr von Milchprodukten. Da setzt auch die Europäische Union mit ihrem Schulprogramm bei den Kindern an. Sie sollen lernen, sich gesund zu ernähren.