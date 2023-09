Parteitag der Sozialdemokraten Kreis Kleve Michael Mölders aus Geldern ist der Europakandidat der SPD

Die Antragsberatungen standen den kompletten Vormittag lang im Fokus des Parteitages. Mit großen Mehrheiten wurden die jeweiligen Anträge beschlossen. So fordert die Versammlung die Verlängerung der reduzierten Mehrwertsteuer von sieben Prozent auf Speisen in der Gastronomie, die Einführung der Anonymen Spurensicherung in den Kreis Klever Krankenhäusern, die neue und dann regelmäßige Erhebung des schulscharfen Sozialindexes und ein verbessertes Beratungsangebot für Menschen mit psychischen Krankheiten im Kreis Kleve. Weitere Anträge beschäftigten sich mit dem Bereich der Mobilität. So richtet sich ein Beschluss des Parteitages an die Kreistagsfraktion mit dem Auftrag, sich für eine betriebsübergreifende Anschlusssicherung einzusetzen, die dafür sorgt, dass die Ankunfts- und Abfahrtszeiten von Bus- und Bahnverkehr besser aufeinander abgestimmt werden. Das Thema „Kommunale Wärmeplanung“ in einer Arbeitsgruppe des Vorstandes mit den SPD-Fraktionen im Kreis Kleve zu beraten fand ebenfalls einstimmige Zustimmung, wie auch die Weiterführung der Europa-Radbahn in den Süden des Kreises Kleve über Geldern nach Venlo.