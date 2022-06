Besonderer Besucher : Geschichtenerzähler bei Senioren

Straelen Michael Klute war im Kursana-Domizil. Er regte zum Nachdenken und Lachen an. Musik ist die zweite wichtige Säule bei seinen Auftritten.

Auch die Senioren im Straelener Haus Anna hat er mit seinen Geschichten berührt. Vorgetragen in einer verständlichen, bildhaften Sprache und untermauert mit einer reichen Gestik und Mimik, enthalten sie viel Wahres und viel Altbekanntes. Mal regen sie zum Nachdenken an, mal provozieren sie schallendendes Gelächter.

„Lachen ist die beste Medizin“, weiß Klute. Ebenso wohltuend für die Seele ist Musik, die zweite Säule bei seinen Auftritten. Ins Kursana-Domizil Straelen hatte er gleich einen ganzen Koffer voll Instrumente mitgebracht. Neben Trommeln, Zimbeln und Rasseln auch selbstgebaute und selbsterdachte In­strumente, wie eine singende Säge oder das „sauerländische Rhythmusschwein“. Schnell bildete sich ein buntes Orchester, verwandelte sich der Speise- in einen kleinen Konzertsaal, und es wurde fröhlich zu vertrauten Liedern und Melodien musiziert. Den Bewohnern in der Demenzwohngruppe widmete Klute eine eigene, ganz auf sie zugeschnittenen Vorstellung.

In seiner Ausbildung zum Geschichtenerzähler lernte Michael Klute die Techniken traditioneller Erzählkunst. Er kombinierte sie mit Musik und entwickelte einen facettenreichen, humorvollen und warmherzigen Stil, den er während langer Wanderjahre durch Europa perfektionierte. Zurück in seiner Heimatregion, machte er sich unter anderem mit Auftritten auf dem Rothaarsteig einen Namen. Heute hat Klute noch ein zweites Standbein: In einer Kursana-Senioreneinrichtung im Sauerland ist er seit vorigem Sommer in der Betreuung tätig. Für Gastauftritte bleibt ihm dennoch Zeit – sehr zur Freude der Bewohner im Haus Anna.