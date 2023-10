Vier Jahre nach dem Besuch aus Bucha MGV Cäcilia Wankum besucht Freundeschor Harmonie in Bucha

Gerade steht für den MGV Cäcilia viel auf dem Programm. Vor der Reise fand das Konzert der Chorgemeinschaft Wa-Wa-Kerk zum 170-jährigen Bestehen des MGV Cäcilia in der St.-Martini-Kirche statt. Am 22. Oktober folgt das Benefizkonzert mit dem Kinderchor und dem Spielmannszug in der Wankumer Pfarrkirche. Ein Konzert findet dann nochmals am 29. Oktober in der Kirche in Aldekerk statt. Aber wie sagt man so schön: Der Applaus entschädigt für alle Strapazen.