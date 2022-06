Feierstunde in Straelen : Firma Alsters ehrt drei Jubilare

Straelen Geehrt wurde Johannes Harmes für 55 Jahre Firmenzugehörigkeit, Johannes Paes für 50 Jahre und Bernd Alsters mit dem „Silbernen Meisterbrief“ für 25 Jahre Meistertätigkeit im metallverarbeitenden Betrieb Alsters.

Ein ganz besonderes Jubiläum durfte in diesen Tagen der metallverarbeitende Betrieb Alsters in Straelen feiern. Es gab drei Jubilare zu ehren, davon einer, der bereits vor 55 Jahren in den Familienbetrieb eingetreten ist.

„Langstreckenschweißer, Dauerschrauber und Künstler stehen als Jubilare zusammen“, so hatte Hildegard Alsters die Feier in der „beesten Stoov“ des Restaurants „Zum Goldenen Herzen“ am Marktplatz in Straelen überschrieben. Es gab vieles zu erzählen von einem Arbeitsplatz, der vielfältiger nicht sein kann. In einer sehr persönlichen Ansprache ehrte Karl Alsters seine Jubilare, auf die er sehr stolz ist. Das Arbeitsleben sei abwechslungsreich, spannend und vielfältig gewesen, so der Firmenchef. Sie hätten sich vielen Änderungen anpassen müssen und doch die Zeit gemeinsam sehr gut gemeistert. Die Treue zum Betrieb sei heute nicht mehr selbstverständlich. Um so stolzer sei er auf seine langjährigen Mitarbeiter, die ihm die Treue gehalten hatten. Natürlich war auch ein Vertreter der Handwerkskammer aus Düsseldorf vor Ort, um die Urkunden zu überreichen.