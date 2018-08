Messdienerwallfahrt der Straelener nach Rom

Straelen/Rom Mit einer 47-köpfigen Gruppe ging es von Auwel-Holt in die Ewige Stadt. Höhepunkt der Reise war das Treffen mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Petersplatz am Dienstag. Samstag machen sich die Messdiener auf den Rückweg.

Die Zeit bis zum Eintreffen des Papstes und nach den Sicherheitskontrollen ist mit einem Programm aus Gesang und Tanz überbrückt worden. Zum Greifen nah war dann plötzlich der Papst für Merit Kleinen aus Veert. Sie durfte auf die Bühne in die Nähe des Papstes. „Als er dann herumging, um den Leuten die Hand zu geben, hätte ich nur meine Hand ausstrecken müssen, um ihn berühren zu können.“ Aus der Nähe hat Franka Ernst noch etwas beobachtet: „Man konnte sehen, dass sich der Papst auch total gefreut hat, dass so viele Messdiener da waren“, schildert die 18-Jährige. „Die Gemeinschaft, das tolle Gefühl, unter Gleichgesinnten zu sein“, beschreibt sie, was ihr bei der Wallfahrt nach Rom wichtig geworden ist.

Bis Samstag bleiben die Straelener in der Ewigen Stadt. Aufgrund der Hitze habe sich das Programm etwas geändert, sagt Kaplan Ebbing. Statt in die Sommerresidenz des Papstes durften die Straelener Messdiener eine Runde in den Pool am Zeltplatz und sich ausruhen. Später ging es auf Kirchenbesuch. „Die Kirchen in Rom sind viel größer und prunkvoller als bei uns“, sagt Ines van Afferden. Sie freut sich, in den kommenden Tagen Rom näher zu erkunden. Samstag ist die Rückreise. Am Sonntag werden die Messdiener dann in Straelen zurückerwartet. Im Gepäck: spannende Erinnerungen.