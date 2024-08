So war die Audienz in Rom „Ich habe den Papst vorher nur im Fernsehen gesehen“

70.000 Menschen hatten sich dort nach offiziellen Angaben ab dem frühen Nachmittag versammelt und in der prallen Sonne ausgeharrt. Dafür hatten fast alle das Glück, einen Blick auf das Oberhaupt der katholischen Kirche zu werfen – mit seinem Papamobil wurde der Papst kreuz und quer über den Petersplatz gefahren. So nah dran wie Moritz und Valentin waren dennoch nur wenige. Die beiden Niederrheiner durften auf dem sogenannten Sagrato sitzen, das ist der Platz direkt vor dem Petersdom, wo auch der Papst während der Audienz saß. „Das war spannend, ich habe in der zweiten Reihe gesessen und hatte einen super Blick auf den Papst. Dass ich so nah beim Papst sitzen würde, damit habe ich nicht gerechnet“, erzählt Moritz, während Valentin zustimmend nickt.