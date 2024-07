Messdienerfahrt nach Rom „Wo ist der nächste Trinkwasserbrunnen?“

Strahlender Sonnenschein, 37 Grad: So sind die rund 750 Messdienerinnen und Messdiener aus dem Bistum Münster in Rom empfangen worden, wo in diesen Tagen die Internationale Ministrantenwallfahrt stattfindet. Nach etwa 20- bis 24-stündigen Busfahrten erreichten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ihren Begleitern im Laufe des 28. Julis die Ewige Stadt.