Neu bei Agrobusiness Niederrhein : Problemlöser für den Gartenbau

Der Großhändler für den Erwerbsgartenbau Merulin aus Walbeck ist neues Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein.

Wenn es um Töpfe, Erden oder Etiketten geht, führt der Weg vieler Gärtner zur Merulin Gartenbauservice GmbH & Co. KG nach Walbeck. Der Großhändler für den Erwerbsgartenbau ist ein neues Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein und sprach mit Frau Dr. Schirocki, der Geschäftsführerin von Agrobusiness Niederrhein, über das Unternehmen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

„Wir vertreiben alles für den Gartenbau was zum betrieblichen Bedarf gehört, außer Pflanzen und Saatgut“, beschreibt Tom Kollbach, der Geschäftsführer von Merulin, das Kerngeschäft des Unternehmens. Der Großhändler wurde 1994 durch den Zusammenschluss mehrerer Händler in Straelen gegründet. Die Entwicklung verlief so positiv, dass Merulin 2005 einen neuen Firmensitz im Spargeldorf bezog. „In Walbeck konnten wir nach unseren Vorstellungen bauen und sind zwischen Straelen und Lüllingen für die Betriebe sehr gut erreichbar“, erläutert Tom Kollbach.