Kinderkonzert in Kapellen : „Concordia“ verzaubert mit Filmmusik

KAPELLEN Beim Konzert des Kapellener Musikvereins im Bürgersaal wurden die jungen Zuhörer eingebunden.

Durchschnittlich ein- bis achtjährige Kinder lauschten den musikalischen Beiträgen des Musikvereins „Concordia“. Auch die Bläserklasse und der Flötenkursus stellten ihr Können unter Beweis und unterhielten das junge Publikum. Am Eingang des Kapellener Bürgersaals bekamen die jüngsten Besucher ein Einsteiger-Instrument geschenkt – eine bunte Holzrassel. Mit dieser durften die Kinder die Beiträge des Konzerts musikalisch begleiten. So bemühte sich der Kapellener Musikverein am Sonntag beim Kinderkonzert um einen jungen, neuen Musiker-Nachwuchs in Gelderns größter Ortschaft.