Finale im „Urig“ in Kerken Das ist der Sieger von „Mein Lokal, Dein Lokal“ am Niederrhein

Da wir uns am Ende der Woche befinden, war die Folge hier aber noch nicht an ihrem Ende angelangt. Die Spannung stieg: Wer holt den Wochensieg? Entscheiden werden die Punkte von Mike Süsser. Das Gotische Haus in Xanten erhielt von ihm 8 Punkte, der Ossenberger Pepperpot lag dahinter: Ein Maiskolben zur Vorspeise, eine Mousse, die nicht überzeugte - dafür gab es 6 Punkte. Für das Table aus Rheurdt gab es ganz starke 9 Punkte. Für das Finale im Urig vergab Süsser 8 Punkte, ein Herzchen und ein Plus. Am Ende zählen natürlich aber nur die Punkte.