Geldern: Mehr Geld für 580 Maler und Lackierer im Kreis

Geldern

Für die 580 Maler und Lackierer im Kreis Kleve gelten ab sofort höhere Mindestlöhne. Wer einen Gesellenbrief in der Tasche hat, muss ab Mai mindestens 13,30 Euro pro Stunde verdienen - ein Plus von 35 Euro im Monat. Helfer ohne Ausbildung kommen auf einen Stundenlohn von wenigstens 10,60 Euro. Das teilt die Handwerksgewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt mit. IG BAU-Bezirksvorsitzende Karina Pfau spricht von einer wichtigen "Haltelinie nach unten". An die Untergrenzen müssen sich alle 100 Maler- und Lackiererbetriebe im Kreis Kleve halten. "Entscheidend für die Arbeit in der Branche ist aber der Tariflohn. Der liegt derzeit bei 16,18 Euro pro Stunde", so Pfau. Anspruch hierauf haben Gesellen, die Gewerkschaftsmitglieder sind und deren Betrieb in der Maler- und Lackierer-Innung ist.