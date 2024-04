Gaesdonck in Goch Medienscouts der Gesamtschule Geldern absolvieren Schulung

Geldern · Schüler der Gesamtschule Geldern nahmen nun an einer Schulung an der Gaesdonck in Goch im Rahmen des Projekts Medienscouts NRW teil.

12.04.2024 , 15:22 Uhr

Ida Simons (6c), Fynn Simons (8d), Merle Matzke (7e) und Nik Pottbecker (8d) mit Lehrer Stefan Kämper. Foto: Gesamtschule

Vier Schülerinnen und Schüler (Ida Simons 6c, Merle Matzke 7e, Fynn Simons 8d, Nik Pottbecker 8d) und zwei Lehrkräfte (Birte Plettau, Stefan Kämper) der Gesamtschule Geldern waren zu Gast am Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch. Dort nahmen sie an der ersten von insgesamt fünf Schulungen im Rahmen des Projekts Medienscouts NRW teil. Die erste Schulung konzentrierte sich auf das Thema Internet und Sicherheit. In einer Welt, die von digitaler Technologie und sozialen Medien geprägt ist, sind junge Menschen heutzutage in einem beispiellosen Ausmaß mit den Herausforderungen und Risiken des Internets konfrontiert. Aber zum Glück gibt es eine Gruppe, die sich diesem Kampf gegenüberstellt: die Medienscouts. Das Projekt Medienscouts wurde 2011 von der Landesanstalt für Medien NRW ins Leben gerufen. Es unterstützt Schulen dabei, Probleme wie Cybermobbing, Cybergrooming, Datenmissbrauch und exzessive Mediennutzung im schulischen Alltag anzusprechen und zu bewältigen. Im Rahmen dessen werden Schüler ausgebildet, um ihren Mitschülern in der digitalen Welt bei Fragen und Problemen zur Seite zu stehen. Lehrkräfte fungieren als Beratungsfachkräfte und stehen als Ansprechpartner für Fragen und Probleme zur Verfügung. Das Hauptziel besteht darin, präventiv mit den Schülern zu arbeiten, um Probleme von vornherein zu vermeiden. Gesamtschulleiterin Tanja Rathmer-Naundorf: „Die Bedeutung der Medienscouts kann nicht genug betont werden. In einer Zeit, in der der Großteil der Kommunikation und des Informationsaustauschs online stattfindet, sind junge Menschen anfällig für die negativen Auswirkungen der digitalen Welt. Die Medienscouts tragen dazu bei, das Bewusstsein für diese Gefahren zu schärfen und Jugendlichen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um sich sicher und verantwortungsbewusst im digitalen Raum zu bewegen.“ Jugendliche, die von Medienscouts unterstützt wurden, berichten von einem gestärkten Selbstbewusstsein, einem sichereren Umgang mit digitalen Medien und einer verbesserten Fähigkeit, Gefahren im Internet zu erkennen.

(möw)