Medienscout-Auszeichnung für Gymnasium Straelen Gymnasium Straelen ausgezeichnet

Bereits zum dritten Mal in Folge und insgesamt zum fünften Mal erhält das Gymnasium Straelen im Jahr 2022/2023 die Auszeichnung zur Medienscouts-Schule. Mit dieser Auszeichnung werden die Schulen, die sich in besonderem Maße bei der Umsetzung des Angebots der Medienscouts-NRW in der Schulpraxis engagiert haben, gewürdigt. Damit wird hervorgehoben, dass die Vermittlung von Medienkompetenz einen Schwerpunkt im Schulprogramm bildet und die Medienscouts fest in den Schulalltag integriert sind. Seit 2021 wird ebenfalls das Sonderabzeichen Medienscouts NRW-Schule gegen Cybermobbing verliehen. Das Abzeichen gilt für ein Schuljahr und wird durch die Landesanstalt für Medien NRW und das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen überreicht. Das Gymnasium Straelen wird im kommenden Jahr versuchen, diese Auszeichnung zu erreichen.