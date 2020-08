Handwerk am Niederrhein : Sein Lieblingsort ist auf dem Dach

Issum Die beste Gesellenprüfung der Dachdecker im Kreis Kleve legte ein Issumer ab. Matthias Molderings tritt in die handwerklichen Fußstapfen seines Vaters. Beide erklären, wie vielfältig der Beruf ist und dass er oft unterschätzt wird.

Für ihn ist es der beste Job der Welt. Er hat auch einen Vergleich. Für den 23-Jährigen aus Issum ist es die zweite Ausbildung gewesen. Zunächst hat er seine Ausbildung zum Automechatroniker abgeschlossen. In seiner Freizeit habe er an Rollern und Mofas rumgeschraubt, da sei die Idee nahe gewesen, das zum Beruf zu machen. „Mir fehlte die Abwechslung, ich wollte nicht immer am gleichen Arbeitsplatz arbeiten“, nennt er den Grund für die zweite Ausbildung. Er tauschte das Arbeiten in der Halle gegen die Arbeit unter freiem Himmel. Über wechselnde Arbeitsplätze kann er sich nicht beschweren. Vor einigen Tagen war er noch in Gelsenkirchen, dann in Mönchengladbach. Eigentlich ist er deutschlandweit unterwegs und das wird auch so bleiben.