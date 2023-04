Niederrheinische Idylle trifft Kulinarik Gastronomie nicht nur für Golfer am Golfplatz in Issum

Zufrieden hält Matthias Busch das kulinarische Ensemble in die Kamera: Surf & Turf, oder aufgeschlüsselt: ein Duo aus hausgebeiztem Lachs an einer Honig-Senf-Vinaigrette mit gehobeltem Parmesan dazu grüner Spargel mit Pinienkernen, Roastbeef und frischer Salat aus der Region. Schmecken lassen können sich aber nicht nur die Golfer das frisch angerichtete Gericht nach einer kleinen oder größeren Runde über den Platz in Issum, sondern auch Spaziergänger, Radfahrer, Touristen und Einheimische. Die Gastronomie des Golfclubs Niederrhein öffnet sich für die Öffentlichkeit machen Koch Matthias Busch und Dirk Dratsdrummer, Vorstandsmitglied und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Pressegespräch deutlich. Mit der Öffnung sind bestimmte Voraussetzungen verbunden, dazu gehört die Konzession zum Alkoholausschank genauso wie brandschutztechnische Maßnahmen. So wurde ein Löschbrunnen angelegt. Die Toilettenanlagen sind saniert und vergrößert worden, die Gastronomie hat neue Kühlanlagen bekommen. Insgesamt wurden 100.000 Euro investiert. „Kein Golfclub kann ohne vernünftige Gastronomie bestehen“, macht Dratsdrummer deutlich. „Für die Menschen wird es immer wichtiger, nicht nur eine Runde Golf spielen zu gehen, sondern im besten Fall danach noch Essen zu gehen.“ Wöchentlich gibt es eine wechselnde Karte. Der Fokus ist bei Matthias Busch dabei auf: regional, natürlich, niederrheinisch gesetzt. Es gibt eben nicht nur Surf &Turf sondern auch eine Currywurst, bei der die Soße stundenlang kochen durfte. Regionale Gerichte werden neu interpretiert, zum Beispiel „Himmel und Erde“. Busch macht daraus einen Flammkuchen mit Metzgerblutwurst, regionalem Senf und Apfel-Zwiebel-Gemüse. Er empfiehlt, vorher einen Platz zu reservieren. Im Sommer, wenn Turniere mit 80 bis 100 Teilnehmern anstehen, könne es schon voll werden. Ansonsten gelte aber: wer mal eben mit dem Fahrrad vorbeikommt um ein Stück Kuchen zu essen und einen Kaffe zu trinken, der soll ruhig vorbeikommen. „Wir versuchen nach Kräften es für beide Seiten interessant zu machen: für die Golfspieler und die Gäste von außerhalb.“