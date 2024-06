Deutsch-niederländische Kunst Mattez Deckers plant Landmarke für Geldern

Der Street-Art-Künstler Mattez Deckers plant etwas Großes für Geldern. Der Organisator des „Paint on Walls“-Festivals, der schon viele Häuserfassaden bemalt hat, möchte zusammen mit seinem Freund und Künstler-Mentor Vincent Huibers ein von der Euregio förderungswürdiges Projekt auf die Beine stellen. Grenzübergreifend sind zwei Wandbilder geplant. Das eine soll in Geldern, das andere in Venlo zu sehen sein. „Und mit groß meine ich drei Etagen hoch oder größer“, sagt Deckers. Die Bilder sollen künstlerisch so gestaltet sein, dass einerseits der Stil der beiden Künstler zur Geltung kommt. Anderseits sollen sie den Betrachter dazu verführen, sich beide Bilder anzuschauen, um das Gesamtkunstwerk zu begreifen, führt Deckers weiter aus.