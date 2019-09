Kultur im Haus Lawaczeck : Matinée im Haus Lawaczeck in Nieukerk

Nieukerk „We make you romantic – vom Dilemma tiefer Gefühle“ lautet die Überschrift der Matinée am Sonntag im Haus Lawaczeck in Nieukerk am Sonntag, 29. September. Beginn ist um 11 Uhr.

Es ist das sechste literarisch-musikalische Programm, das Wolfgang Wittmann (Gitarre, Rezitation) und Robert Scholtes (Klavier) gemeinsam auf die Bühne bringen. Diesmal steht die kulturgeschichtliche Epoche der Romantik im Mittelpunkt. Unter dem Titel „We make you romantic — Vom Dilemma tiefer Gefühle“ treten sie in Nieukerk auf und bringen ihrem Publikum die Dichter, Denker und Musiker dieser Zeit in lebendiger, engagierter Weise näher. Ebenso spüren sie romantischen Strömungen neuerer Zeit nach, was unerwartete Erkenntnisse mit sich bringt. Das Duo präsentiert eine Mischung aus Moderation, Rezitation und Musik. Dabei handelt es sich bis auf die klassischen Stücke etwa von Schubert oder Chopin um Eigenkompositionen. Eine romantische Erfahrung sei beispielsweise vor vielen Jahren eine Reise in Griechenland gewesen. In einer Taverne hatte der Kellner dem Paar am Zweiertisch mit Kerzen versprochen: „I make you romantic“. Eine Situation, auf die Wittmann später zurückkommt. Die kulturgeschichtliche Epoche der Romantik war da bereits vorüber. Um die Künstler des 19. Jahrhunderts, die sich als Romantiker verstanden, vorzustellen, versetzt das Duo seine Zuhörer gedanklich in einen Salon dieser Zeit.