Kirchenmusik Ein Issumer ist Kreiskantor

Studien führten Staut nach Saarbrücken und Köln (Kirchenmusik, A-Diplom), das Lehramt Musik (inklusive 2. Staatsexamen) absolvierte Staut in Köln und Essen, Dirigieren/Chorleitung lernte er in Düsseldorf und Trossingen (Bachelor und Master). Auch belegte er Weiterbildungsstudien in Kulturmanagement, Chorleitung und Orgel in Neuss und Bremen. Mathias Staut ist per E-Mail zu erreichen: mathias.staut@ekir.de.