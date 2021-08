Gewässer in Wachtendonk : Hochwasser-Vorsorge: Siepbach ist wieder renaturiert

Gewässer in Wachtendonk

Wachtendonk Der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers hat das ökologische Potenzial des Gewässers gemeinsam mit Landwirt Ludger Straeten gefördert.

Der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers hat bei der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie eine wasserbauliche Maßnahme in Wachtendonk abgeschlossen. Mit dem Projekt „Renaturierung Waerdt“ will der Verband das gute ökologische Potenzial für einen Teil­abschnitt des Siepbachs nachhaltig fördern. Außerdem trägt die Maßnahme zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts und somit auch zur Hochwasservorsorge in Wankum und Wachtendonk bei.