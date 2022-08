Maskierter Täter ist flüchtig : Tankstelle in Geldern mitten am Tag überfallen

Tankstelle in Geldern mitten am Tag überfallen

Geldern Mit gezogener Waffe hat ein Unbekannter am Dienstag die Hem-Tankstelle in der Innenstadt von Geldern überfallen. Der Täter ist auf der Flucht.

Es war ein dreister Überfall mitten am Tag und er dauerte nur wenige Minuten. Am Dienstag betrat gegen 13.40 Uhr ein unbekannter Mann die Hem-Tankstelle am Geldertor in der Innenstadt. Der Täter hatte sich eine Sturmhaube übergezogen und bedrohte den Angestellten mit einer Pistole. Der Maskierte forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen und das Bargeld herauszugeben. Der Täter stopfte sich das Geld in eine Bauchtasche und machte sich aus dem Staub.

Die Tatzeit ist mehr als ungewöhnlich. Das sieht auch die Kreispolizei Kleve so. Solche Überfälle würden eher abends oder früh am Morgen erfolgen. Die letzten drei Tankstellenüberfälle im Kreis Kleve ereigneten sich abends nach 21 Uhr und morgens gegen 7.30 Uhr. Ohnehin würden Überfälle auf Tankstationen seltener, so Polizeisprecherin Manuela Schmickler. „Die meisten Kunden bezahlen inzwischen ja per Karte, daher ist weniger Bargeld in den Kassen.“ Wie hoch die Beute in Gedern war, dazu machte die Polizei keine Angaben.