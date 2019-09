Raubüberfall in Geldern : Maskierte überfallen 17-Jährigen und stehlen Turnschuhe

Raubüberfall in Geldern

Geldern Unbekannte haben einen Jugendlichen in Geldern in der Nähe des Bahnhofs überfallen. Sie traten und schlugen den 17-Jährigen und stahlen seine Sportschuhe.

Opfer eines Straßenraubes wurde am frühen Dienstagabend ein 17-Jähriger aus Geldern. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der junge Mann hatte gegen 20.30 Uhr einen Freund zum Gelderner Bahnhof gebracht und war auf dem Rückweg nach Hause.

Auf dem Spielplatz zwischen der Straße Am Stadtgraben und der Vogteistraße soll er von zwei vermummten Männern eingeholt worden sein, die ihn zu Boden rissen und ihm die Sportschuhe raubten. Die Maskierten hätten auch versucht, dem 17-Jährigen das Handy zu entreißen, doch das sei am Widerstand des Jungen gescheitert. Der Polizei zufolge traten die Täter dem Jugendlichen die Beine weg und schlugen ihn mit den Fäusten. Sie flüchteten in Richtung Bahnhofstraße.