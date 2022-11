Kultur für die gute Sache im Gelderland : Viel Applaus beim 55. Martinskonzert

Nieukerk Der Nieukerker Männergesangverein bot allen Generationen eine Bühne im Adlersaal. Der Erlös des unterhaltsamen Abends ist für „Christkind Aktiv in Nieukerk“ bestimmt. Abschluss des kurzweiligen Abends mit dem Martinslied.

Unter der Leitung von Julius Kurschat trugen sie ihre Lieder „Locked out of Heaven“ von Bruno Mars, „Rolling in the Deep“ von Adele, „Waymaker“ von Leeland und „Das Privileg zu sein“ von Samual Harfst mit so viel Herzblut vor, dass das begeisterte Publikum eine Zugabe forderte. Diesem Wunsch kamen die Jugendlichen gerne mit „Jar of hearts“ von Christina Perri nach.